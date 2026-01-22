Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier gravure au Musée Henri-Martin Cahors

Atelier gravure au Musée Henri-Martin Cahors

Atelier gravure au Musée Henri-Martin Cahors jeudi 23 juillet 2026.

Adresse : 792 Rue Emile Zola

Ville : 46000 Cahors

Département : Lot

Début : jeudi 23 juillet 2026

Fin : jeudi 23 juillet 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 13 13 Général

Cahors

Atelier gravure au Musée Henri-Martin

792 Rue Emile Zola Cahors Lot

Tarif : 13 – 13 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 14:30:00
fin : 2026-07-23 17:30:00

Date(s) :
2026-07-23

Après avoir découvert les gravures réalisées par Nino Ferrer, initiez-vous à cette technique en compagnie d'une graveuse professionnelle et réalisez votre estampe

Après avoir découvert les gravures réalisées par Nino Ferrer, initiez-vous à cette technique en compagnie d'une graveuse professionnelle et réalisez votre estampe. Esprits créatifs bienvenus !

  .

792 Rue Emile Zola Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 20 88 88  musee@mairie-cahors.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

After discovering the engravings made by Nino Ferrer, try your hand at this technique with a professional engraver and create your own print

L’événement Atelier gravure au Musée Henri-Martin Cahors a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Cahors Vallée du Lot

À voir aussi à Cahors (Lot)