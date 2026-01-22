Cahors

Atelier gravure au Musée Henri-Martin

792 Rue Emile Zola Cahors Lot

Tarif : 13 – 13 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 14:30:00

fin : 2026-07-23 17:30:00

Date(s) :

2026-07-23

Après avoir découvert les gravures réalisées par Nino Ferrer, initiez-vous à cette technique en compagnie d'une graveuse professionnelle et réalisez votre estampe

Après avoir découvert les gravures réalisées par Nino Ferrer, initiez-vous à cette technique en compagnie d'une graveuse professionnelle et réalisez votre estampe. Esprits créatifs bienvenus !

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792 Rue Emile Zola Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 20 88 88 musee@mairie-cahors.fr

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English :

After discovering the engravings made by Nino Ferrer, try your hand at this technique with a professional engraver and create your own print

L’événement Atelier gravure au Musée Henri-Martin Cahors a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Cahors Vallée du Lot