Atelier gravure au Musée Henri-Martin Cahors
Atelier gravure au Musée Henri-Martin Cahors jeudi 23 juillet 2026.
Cahors
Atelier gravure au Musée Henri-Martin
792 Rue Emile Zola Cahors Lot
Tarif : 13 – 13 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 14:30:00
fin : 2026-07-23 17:30:00
Date(s) :
2026-07-23
Après avoir découvert les gravures réalisées par Nino Ferrer, initiez-vous à cette technique en compagnie d'une graveuse professionnelle et réalisez votre estampe
Après avoir découvert les gravures réalisées par Nino Ferrer, initiez-vous à cette technique en compagnie d'une graveuse professionnelle et réalisez votre estampe. Esprits créatifs bienvenus !
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792 Rue Emile Zola Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 20 88 88 musee@mairie-cahors.fr
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English :
After discovering the engravings made by Nino Ferrer, try your hand at this technique with a professional engraver and create your own print
L’événement Atelier gravure au Musée Henri-Martin Cahors a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Cahors Vallée du Lot
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