Début : 2026-07-21 11:00:00
fin : 2026-07-21
2026-07-21
Déambulation sur le Pont Valentré à Cahors.
L’Ensemble l’Aubade proposera une déambulation chantante sur le Pont Valentré autour d’un répertoire médiéval.
Lieu emblématique du patrimoine cadurcien, le Pont Valentré remarquable témoignage de l’architecture médiévale, est classé au titre des Monuments Historiques et inscrit depuis 1998 sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO dans le cadre des Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle.
contact@classicahors.com
English :
Ambulation on the Pont Valentré in Cahors.
L?Ensemble l?Aubade will offer a singing ambulation on the Pont Valentré, featuring a medieval repertoire.
An emblematic part of Cahors? heritage, the Pont Valentré is a remarkable example of medieval architecturesince 1998, it has been listed as a UNESCO World Heritage Site as part of the Santiago de Compostela Pilgrimage Route.
The Pont Valentré, a remarkable example of medieval architecture, is an emblematic part of Cadurci?s heritage
L'événement Festival ClassiCahors Ensemble l'Aubade — Pont Valentré Cahors a été mis à jour le 2026-03-03