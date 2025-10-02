Conférence L’igue du Gral : un aven-piège témoin de l’évolution de la biodiversité passée, Hôtel du Département, Cahors

Conférence L’igue du Gral : un aven-piège témoin de l’évolution de la biodiversité passée Vendredi 12 juin, 18h30 Hôtel du Département Lot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T18:30:00+02:00 – 2026-06-12T20:30:00+02:00

Fin : 2026-06-12T18:30:00+02:00 – 2026-06-12T20:30:00+02:00

L’Igue du Gral (commune Sauliac-sur-Célé) est un aven-piège dans lequel plusieurs centaines d’animaux vertébrés ont été piégés sur le temps long (entre 40000 et 5000 ans avant le présent). Cette conférence d’introduction permettra de présenter l’ensemble des recherches menées autour de ce site et d’introduire les conférences spécialisées organisées mensuellement dans les quatre coins du Lot. L’étude de ce site mobilise effectivement depuis plus de 20 ans, plus d’une vingtaine de chercheurs paléontologues, archéozoologues, bioarchéologues, paléogénéticiens, lithiciens, géologues ou dateurs dont le regard croisé nous permet de reconstruire les environnements passés. La très riche séquence fossilifère de l’Igue du Gral, a permis de mettre en évidence la présence continue des rennes, lièvres, chevaux et bisons pendant plus de 20000 ans sur les causses du Quercy, et de celle apparemment plus ponctuelle du cerf, du lapin ou de l’antilope saïga.

Hôtel du Département Avenue de l’Europe Cahors 46000 Lot Occitanie Présence de parkings

L’Igue du Gral (commune Sauliac-sur-Célé) est un aven-piège dans lequel plusieurs centaines d’animaux vertébrés ont été piégés sur le temps long (entre 40000 et 5000 ans avant le présent). Cette de a…

©Boudadi-Maligne Myriam