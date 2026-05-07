Journée portes ouvertes à Cahors Escalade Cahors
Journée portes ouvertes à Cahors Escalade Cahors samedi 13 juin 2026.
Cahors
Journée portes ouvertes à Cahors Escalade
24 avenue Alphonse-Juin Cahors Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13 18:00:00
Date(s) :
2026-06-13
L'occasion de venir essayer l'escalade de bloc et de se renseigner pour l'année prochaine
L'occasion de venir essayer l'escalade de bloc et de se renseigner pour l'année prochaine. Venez découvrir ce sport. A partir de 5 ans
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24 avenue Alphonse-Juin Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 37 94 26 84 cahors.escalade@gmail.com
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English :
The opportunity to come and try bouldering and find out more about it for next year
L’événement Journée portes ouvertes à Cahors Escalade Cahors a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Cahors Vallée du Lot
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