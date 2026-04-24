Café signe Cahors
Café signe Cahors samedi 13 juin 2026.
Cahors
Café signe
15 Boulevard Léon Gambetta Cahors Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 12:30:00
fin : 2026-06-13 16:00:00
Date(s) :
2026-06-13
L'association L.S.F 46 organise son premier café signe à La Brasserie Le Bordeaux à Cahors.
C'est quoi un café signe ? c'est un moment d'échange (discussions, jeux divers) autour de la Langue des Signes Française, débutant ou confirmé autour d'un repas et/ou d'un café.
Sans réservation.
L'association L.S.F 46 organise son premier café signe à La Brasserie Le Bordeaux à Cahors.
C'est quoi un café signe ? c'est un moment d'échange (discussions, jeux divers) autour de la Langue des Signes Française, débutant ou confirmé autour d'un repas et/ou d'un café.
Sans réservation.
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15 Boulevard Léon Gambetta Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 74 70 64 56 etsionsignait.lsf.46@hotmail.com
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English :
The L.S.F 46 association is organizing its first sign café at La Brasserie Le Bordeaux in Cahors.
What’s a café signe? it's a moment of exchange (discussions, various games) around the French Sign Language, beginners or confirmed, around a meal and/or a coffee.
Without reservation.
L’événement Café signe Cahors a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Cahors Vallée du Lot
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