Cahors

Café signe

15 Boulevard Léon Gambetta Cahors Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 12:30:00

fin : 2026-06-13 16:00:00

Date(s) :

2026-06-13

L'association L.S.F 46 organise son premier café signe à La Brasserie Le Bordeaux à Cahors.

C'est quoi un café signe ? c'est un moment d'échange (discussions, jeux divers) autour de la Langue des Signes Française, débutant ou confirmé autour d'un repas et/ou d'un café.

Sans réservation.

L'association L.S.F 46 organise son premier café signe à La Brasserie Le Bordeaux à Cahors.

C'est quoi un café signe ? c'est un moment d'échange (discussions, jeux divers) autour de la Langue des Signes Française, débutant ou confirmé autour d'un repas et/ou d'un café.

Sans réservation.

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15 Boulevard Léon Gambetta Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 74 70 64 56 etsionsignait.lsf.46@hotmail.com

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English :

The L.S.F 46 association is organizing its first sign café at La Brasserie Le Bordeaux in Cahors.

What’s a café signe? it's a moment of exchange (discussions, various games) around the French Sign Language, beginners or confirmed, around a meal and/or a coffee.

Without reservation.

L’événement Café signe Cahors a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Cahors Vallée du Lot