Clown ? Oui C’est Moi… En Chantier ! Cahors
Clown ? Oui C’est Moi… En Chantier ! Cahors vendredi 12 juin 2026.
Cahors
Clown ? Oui C’est Moi… En Chantier !
26 Place Claude Rousseau Cahors Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 18:00:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
La compagnie Koolibri présente le spectacle Oh merde…!
La compagnie Koolibri présente le spectacle Oh merde…!
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26 Place Claude Rousseau Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 22 62 62 contact@mjc-cahors.fr
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English :
The Koolibri company presents the show Oh merde…!
L’événement Clown ? Oui C’est Moi… En Chantier ! Cahors a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Cahors Vallée du Lot
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