Clown ? Oui C’est Moi… En Chantier ! Cahors vendredi 12 juin 2026.

Cahors

Clown ? Oui C’est Moi… En Chantier !

26 Place Claude Rousseau Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 18:00:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

La compagnie Koolibri présente le spectacle Oh merde…!

La compagnie Koolibri présente le spectacle Oh merde…!

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26 Place Claude Rousseau Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 22 62 62 contact@mjc-cahors.fr

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English :

The Koolibri company presents the show Oh merde…!

L’événement Clown ? Oui C’est Moi… En Chantier ! Cahors a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Cahors Vallée du Lot