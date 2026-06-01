Journées Européennes de l’Archéologie au Musée Henri Martin Escrime ludique Cahors
Journées Européennes de l’Archéologie au Musée Henri Martin Escrime ludique Cahors samedi 13 juin 2026.
Cahors
Journées Européennes de l’Archéologie au Musée Henri Martin Escrime ludique
792 rue Emile Zola Cahors Lot
Tarif : 3 – 3 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:30:00
fin : 2026-06-13 17:30:00
Date(s) :
2026-06-13
Découvrez l’art du combat d’autrefois grâce à une initiation à l’escrime.
Animée par l’association Le Consulat d'Elleslande, cette expérience ludique et sportive s’adresse aux petits comme aux grands !
Découvrez l’art du combat d’autrefois grâce à une initiation à l’escrime.
Animée par l’association Le Consulat d'Elleslande, cette expérience ludique et sportive s’adresse aux petits comme aux grands !
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792 rue Emile Zola Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 20 88 88 musee@mairie-cahors.fr
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English :
Discover the art of ancient combat with an introduction to fencing.
Hosted by the association The Consulate of IrelandThe Consulate of Irelandassociation Le Consulat d'Elleslande, this fun and sporting experience is for young and old !
L’événement Journées Européennes de l’Archéologie au Musée Henri Martin Escrime ludique Cahors a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Cahors Vallée du Lot
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