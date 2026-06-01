Cahors

Concert Duo Claire Aberlenc

354 Rue nationale Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 18:00:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Concert du Duo Claire ABERLENC au chant & Alexis GIBERT à la guitare et à l'harmonica, dans le cadre de la Fête de quartier Espace Social et Citoyen du Vieux Cahors

Concert du Duo Claire ABERLENC au chant & Alexis GIBERT à la guitare et à l'harmonica, dans le cadre de la Fête de quartier Espace Social et Citoyen du Vieux Cahors

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354 Rue nationale Cahors 46000 Lot Occitanie +33 9 75 96 16 92

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English :

Concert by Duo Claire ABERLENC on vocals & Alexis GIBERT on guitar and harmonica, as part of the Espace Social et Citoyen du Vieux Cahors Neighborhood Festival

L’événement Concert Duo Claire Aberlenc Cahors a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Cahors Vallée du Lot