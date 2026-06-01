Concert Duo Claire Aberlenc Cahors
Concert Duo Claire Aberlenc Cahors vendredi 12 juin 2026.
Cahors
Concert Duo Claire Aberlenc
354 Rue nationale Cahors Lot
Tarif : – – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 18:00:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Concert du Duo Claire ABERLENC au chant & Alexis GIBERT à la guitare et à l'harmonica, dans le cadre de la Fête de quartier Espace Social et Citoyen du Vieux Cahors
Concert du Duo Claire ABERLENC au chant & Alexis GIBERT à la guitare et à l'harmonica, dans le cadre de la Fête de quartier Espace Social et Citoyen du Vieux Cahors
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354 Rue nationale Cahors 46000 Lot Occitanie +33 9 75 96 16 92
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English :
Concert by Duo Claire ABERLENC on vocals & Alexis GIBERT on guitar and harmonica, as part of the Espace Social et Citoyen du Vieux Cahors Neighborhood Festival
L’événement Concert Duo Claire Aberlenc Cahors a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Cahors Vallée du Lot
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