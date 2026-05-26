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Festival Cahors Juin Jardins Concert Les souffles paysages Cahors

Festival Cahors Juin Jardins Concert Les souffles paysages Cahors

Festival Cahors Juin Jardins Concert Les souffles paysages Cahors dimanche 7 juin 2026.

Adresse : Jardin Boada

Ville : 46000 Cahors

Département : Lot

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : Gratuit

Cahors

Festival Cahors Juin Jardins Concert Les souffles paysages

Jardin Boada Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 16:00:00
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

Concert de Thomas Goulpeau flûte japonaise.

Concert de Thomas Goulpeau flûte japonaise.

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Jardin Boada Cahors 46000 Lot Occitanie   cahorsjuinjardins@hotmail.fr

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English :

Concert by Thomas Goulpeau: Japanese flute.

L’événement Festival Cahors Juin Jardins Concert Les souffles paysages Cahors a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Cahors Vallée du Lot

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