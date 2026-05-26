Festival Cahors Juin Jardins Concert Les souffles paysages Cahors
Festival Cahors Juin Jardins Concert Les souffles paysages Cahors dimanche 7 juin 2026.
Cahors
Festival Cahors Juin Jardins Concert Les souffles paysages
Jardin Boada Cahors Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 16:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Concert de Thomas Goulpeau flûte japonaise.
Concert de Thomas Goulpeau flûte japonaise.
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Jardin Boada Cahors 46000 Lot Occitanie cahorsjuinjardins@hotmail.fr
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English :
Concert by Thomas Goulpeau: Japanese flute.
L’événement Festival Cahors Juin Jardins Concert Les souffles paysages Cahors a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Cahors Vallée du Lot
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