Cahors

Festival Cahors Juin Jardins Concert Les souffles paysages

Jardin Boada Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 16:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Concert de Thomas Goulpeau flûte japonaise.

Concert de Thomas Goulpeau flûte japonaise.

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Jardin Boada Cahors 46000 Lot Occitanie cahorsjuinjardins@hotmail.fr

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English :

Concert by Thomas Goulpeau: Japanese flute.

L’événement Festival Cahors Juin Jardins Concert Les souffles paysages Cahors a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Cahors Vallée du Lot