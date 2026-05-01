Cahors

Le Bla-bla Bio

273 avenue Henri Martin Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 17:00:00

fin : 2026-05-29 19:00:00

Date(s) :

2026-05-29

L’association Bio 46 a le plaisir de vous inviter à son évènement Bla-Bla Bio organisé dans le cadre de la Quinzaine des Produits Bio et Régionaux d'Occitanie

L’association Bio 46 a le plaisir de vous inviter à son évènement Bla-Bla Bio organisé dans le cadre de la Quinzaine des Produits Bio et Régionaux d'Occitanie. Venez rencontrer les producteurs bio du Lot, autour d'un moment convivial et gourmand.

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273 avenue Henri Martin Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 23 24 75 91 communication.bio46@bio-occitanie.org

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English :

L?association Bio 46 is pleased to invite you to its event Bla-Bla Bio organized as part of the Quinzaine des Produits Bio et Régionaux d'Occitanie

L’événement Le Bla-bla Bio Cahors a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Cahors Vallée du Lot