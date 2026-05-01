Cahors

Festival Cahors Juin Jardins L’ Art au jardin avec les Cascaris

Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 10:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31 2026-06-14

Dans le cadre de Cahors Juin Jardins venez découvrir des expositions, des visites et écouter des lectures contées..

Dans le cadre de Cahors Juin Jardins venez découvrir des expositions, des visites et écouter des lectures contées… avec l'association Les Cascaris.

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Cahors 46000 Lot Occitanie

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English :

As part of Cahors Juin Jardins: come and discover exhibitions, tours and listen to storytelling readings.

L’événement Festival Cahors Juin Jardins L’ Art au jardin avec les Cascaris Cahors a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Cahors Vallée du Lot