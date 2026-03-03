Festival ClassiCahors Le Grand Ensemble de Cuivres & Percussions de l’ Orchestre Philarmonique de Radio France Cahors

Festival ClassiCahors Le Grand Ensemble de Cuivres & Percussions de l’ Orchestre Philarmonique de Radio France

Place Jean-Jacques Chapou Cahors Lot

Tarif : 33.8 – 33.8 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 21:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Le Grand Ensemble de Cuivres et Percussions de l’Orchestre Philharmonique de Radio France compte parmi les formations les plus prestigieuses au plan national et international.

Quintessence de l’Orchestre, La noblesse et l’homogénéité de sa sonorité, la virtuosité sont la parfaite représentation des qualités de l’orchestre philharmonique de Radio France dirigé par Jaap Van Zweden.

Les musiciens hors pair qui le constituent se placent au premier rang des formations capables d’illustrer tous les répertoires avec une recherche constante d’authenticité et de respect des esthétiques musicales. Placé sous la Direction de David Guerrier ou Antoine Ganaye, l’ensemble interprète des oeuvres originales parmi lesquelles figurent la Fanfare for the Common Man d’Aaron Copland, Les Fanfares Liturgiques d’Henri Tomasi, La Fanfare pour précéder la Péri de Paul Dukas ou encore Russian Funeral March de Benjamin Britten….

Le Grand Ensemble de Cuivres et Percussions de orchestre Philharmonique de Radio France a été choisi pour inaugurer le Festival France Music Week organisé par le Ministère de la Culture et dont le Concert a été filmé et retransmis par France Télévision

.

English :

The Grand Ensemble de Cuivres et Percussions of the Orchestre Philharmonique de Radio France is one of the most prestigious orchestras in France and abroad.

The quintessence of the orchestra, the nobility and homogeneity of its sound and its virtuosity are the perfect representation of the qualities of the Orchestre Philharmonique de Radio France conducted by Jaap Van Zweden

The outstanding musicians who make up the Radio France Philharmonic rank among the leading ensembles capable of illustrating all repertoires with a constant quest for authenticity and respect for musical aesthetics

