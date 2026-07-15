Informations pratiques

Cahors

Exposition Les peintres d’Olt

37 Cours de la Chartreuse Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 10:00:00

fin : 2026-07-30 18:00:00

Date(s) :

2026-07-20

L'association Les Peintres d'Olt a le plaisir d'annoncer son exposition estivale !

L'association Les Peintres d'Olt a le plaisir d'annoncer son exposition estivale !

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37 Cours de la Chartreuse Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 09 44 25 10

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English :

The Les Peintres d’Olt association is pleased to announce its summer exhibition!

L’événement Exposition Les peintres d’Olt Cahors a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Cahors Vallée du Lot