Exposition Les peintres d’Olt Cahors
lundi 20 juillet 2026 · Cahors
Informations pratiques
Cahors
Exposition Les peintres d’Olt
37 Cours de la Chartreuse Cahors Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 10:00:00
fin : 2026-07-30 18:00:00
Date(s) :
2026-07-20
L'association Les Peintres d'Olt a le plaisir d'annoncer son exposition estivale !
L'association Les Peintres d'Olt a le plaisir d'annoncer son exposition estivale !
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37 Cours de la Chartreuse Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 09 44 25 10
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English :
The Les Peintres d’Olt association is pleased to announce its summer exhibition!
L’événement Exposition Les peintres d’Olt Cahors a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Cahors Vallée du Lot
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