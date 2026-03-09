Cahors

Théâtre En direct des Comités de Libération du Lot, Juin 1945 de la Compagnie Ilot 7

78 Rue Jean Baptiste Delpech Cahors Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 18:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-18 2026-07-19

Entrez dans une assemblée de 1945, en direct du comité local de Libération d'un village du Lot Élise femme de déporté, Louis résistant, Camille enseignant, Hélène résistante de l’Union des femmes françaises, Pierre maquisard ayant refusé le STO, Juan l'Espagnol, Gilbert le paysan, Edouard l'épicier

Entrez dans une assemblée de 1945, en direct du comité local de Libération d'un village du Lot Élise femme de déporté, Louis résistant, Camille enseignant, Hélène résistante de l’Union des femmes françaises, Pierre maquisard ayant refusé le STO, Juan l'Espagnol, Gilbert le paysan, Edouard l'épicier. Le comité du peuple s'organise, débat, rédige le cahier de doléances du comité de Libération de Montcuq conservé aux archives départementales.. Aussi venez au cœur des revendications révolutionnaires de 1789 et des cahiers de doléances du mouvement des gilets jaunes de 2019, tant de similitudes avec 200 ans d'écart…

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78 Rue Jean Baptiste Delpech Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 42 53 32 68 compagnielilot.z@orange.fr

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English :

Enter a 1945 assembly, live from the local Liberation committee of a village in the Lot: Élise, the wife of a deportee, Louis, a Resistance fighter, Camille, a teacher, Hélène, a Resistance fighter from the Union of French Women, Pierre, a maquisard who refused the STO, Juan, a Spaniard, Gilbert, a peasant, Edouard, a grocer

L’événement Théâtre En direct des Comités de Libération du Lot, Juin 1945 de la Compagnie Ilot 7 Cahors a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Cahors Vallée du Lot