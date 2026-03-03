Festival ClassiCahors Théotime Langlois de Swarte & Justin Taylor Place des Consuls Cahors

Festival ClassiCahors Théotime Langlois de Swarte & Justin Taylor

Place des Consuls 38 Rue de la Chantrerie Cahors Lot

Tarif : 30.8 – 30.8 – EUR

Début : 2026-08-03 21:00:00

fin : 2026-08-03

2026-08-03

Si on connaît bien aujourd’hui François Francoeur, violoniste à la cour, anobli par Louis XV, compositeur à l’Académie Royale de Musique, les oeuvres de son frère, Louis Francoeur, sont aujourd’hui tombées dans l’oubli. Doués d’une technique violonistique exemplaire, tous deux démontrent d’une grande originalité d’écriture, avec un lyrisme, une langueur mélancolique et des enchaînements harmoniques riches inspirés des grands motets sacrés et du répertoire pour clavecin, le tout d’inspiration italienne pour servir le goût français de la Régence.

Ce programme nous transporte dans la France du XVIIIe siècle, à la découverte des violonistes issus des 24 violons du Roi, et nous permet de redécouvrir les oeuvres rares des violonistes contemporains de Jean-Philippe Rameau.

Complices au sein de l’ensemble Le Consort , le violoniste Théotime Langlois de Swarte et le claveciniste Justin Taylor, ont eu envie de s’exprimer également en duo et viennent ainsi nous offrir quelques pages de Louis et François Francoeur. L’occasion de mettre en avant un répertoire peu connu mais d’une grande beauté dont ces deux interprètes soulignent admirablement l’élégance, la vocalité et la tendresse, comme à leur habitude ( Diapason d’or 2024 les Frères Francoeur).

En cas d intempérie repli Eglise Saint Barthélémy

Place des Consuls 38 Rue de la Chantrerie Cahors 46000 Lot Occitanie contact@classicahors.com

English :

While François Francoeur is well known today as a court violinist, ennobled by Louis XV, and composer at the Royal Academy of Music, the works of his brother, Louis Francoeur, have fallen into oblivion

