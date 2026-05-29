Le Lot en Bodéga à Cahors Allées des Soupirs Cahors

Cahors

Le Lot en Bodéga à Cahors

Allées des Soupirs Allée des Soupirs Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 19:00:00

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-27

Le Lot en Bodéga la tournée festive qui fait danser tout l’été !

Cet été, vos lundis s’annoncent festifs et mémorables !

De juillet à août, embarquez pour une tournée unique dans 6 villages de charme dans le Lot pour la 6ème Edition du Festival Le Lot en Bodéga.

Esprit guinguette, authenticité et bonne humeur tous les ingrédients sont réunis pour des soirées estivales inoubliables.

Le Lot en Bodéga la tournée festive qui fait danser tout l’été !

Cet été, vos lundis s’annoncent festifs et mémorables !

De juillet à août, embarquez pour une tournée unique dans 6 villages de charme dans le Lot pour la 6ème Edition du Festival Le Lot en Bodéga.

Esprit guinguette, authenticité et bonne humeur tous les ingrédients sont réunis pour des soirées estivales inoubliables.

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Allées des Soupirs Allée des Soupirs Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 81 00 93 08 lelotenbodega@lotofgoodday.fr

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English :

Le Lot en Bodéga: the festive tour that gets you dancing all summer long?!

This summer, your Mondays are set to be festive and memorable!

From July to August, embark on a unique tour of 6 charming villages in the Lot for the 6th Edition of the Festival Le Lot en Bodéga.

Ginguette spirit, authenticity and good humor: all the ingredients are here for unforgettable summer evenings.

L’événement Le Lot en Bodéga à Cahors Cahors a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Cahors Vallée du Lot