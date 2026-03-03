Festival ClassiCahors Si les Phosphatières du Cloup d’Aural m’étaient contées

17 Passage la Bruyère Cahors Lot

Tarif : 10.8 – 10.8 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 18:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Suivez Jeanne, bergère de Bach, et duo Camins, chanteurs et musiciens traditionnels occitans, à la découverte des phosphatières entre vie des mineurs et légendes locales.

Suivez Jeanne, bergère de Bach, et duo Camins, chanteurs et musiciens traditionnels occitans, à la découverte des phosphatières entre vie des mineurs et légendes locales.

.

17 Passage la Bruyère Cahors 46000 Lot Occitanie contact@classicahors.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Follow Jeanne, Bach’s shepherdess, and duo Camins, traditional Occitan singers and musicians, as they discover the phosphatières between miners’ lives and local legends.

L’événement Festival ClassiCahors Si les Phosphatières du Cloup d’Aural m’étaient contées Cahors a été mis à jour le 2026-03-03 par OT Cahors Vallée du Lot