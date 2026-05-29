A l’assaut de l’île Découverte de la faune des berges du Lot Cahors
A l’assaut de l’île Découverte de la faune des berges du Lot Cahors mercredi 22 juillet 2026.
Cahors
A l’assaut de l’île Découverte de la faune des berges du Lot
391 Rue de la Rivière Cahors Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:00:00
fin : 2026-07-22 12:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Martin-pêcheur, bergeronnette, ragondin, écureuil, héron cendré, triton, salamandre, libellule…explorez les bords du Lot comme vous ne les avez jamais vus ! Participez également aux autres activités de à l’Assaut de l’île proposées tout l’été.
Martin-pêcheur, bergeronnette, ragondin, écureuil, héron cendré, triton, salamandre, libellule…explorez les bords du Lot comme vous ne les avez jamais vus ! Participez également aux autres activités de à l’Assaut de l’île proposées tout l’été.
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391 Rue de la Rivière Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 22 28 12
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English :
Kingfisher, wagtail, coypu, squirrel, grey heron, newt, salamander, dragonfly…explore the banks of the Lot like you’ve never seen them before! You can also take part in the other à l?Assaut de l?île activities on offer all summer long.
L’événement A l’assaut de l’île Découverte de la faune des berges du Lot Cahors a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Cahors Vallée du Lot
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