A l’assaut de l’île Découverte de la faune des berges du Lot Cahors mercredi 22 juillet 2026.

Cahors

A l’assaut de l’île Découverte de la faune des berges du Lot

391 Rue de la Rivière Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 10:00:00

fin : 2026-07-22 12:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Martin-pêcheur, bergeronnette, ragondin, écureuil, héron cendré, triton, salamandre, libellule…explorez les bords du Lot comme vous ne les avez jamais vus ! Participez également aux autres activités de à l’Assaut de l’île proposées tout l’été.

Martin-pêcheur, bergeronnette, ragondin, écureuil, héron cendré, triton, salamandre, libellule…explorez les bords du Lot comme vous ne les avez jamais vus ! Participez également aux autres activités de à l’Assaut de l’île proposées tout l’été.

.

391 Rue de la Rivière Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 22 28 12

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Kingfisher, wagtail, coypu, squirrel, grey heron, newt, salamander, dragonfly…explore the banks of the Lot like you’ve never seen them before! You can also take part in the other à l?Assaut de l?île activities on offer all summer long.

L’événement A l’assaut de l’île Découverte de la faune des berges du Lot Cahors a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Cahors Vallée du Lot