Festival ClassiCahors Magnificat & Cantate BVW 4 J.S BACH

18 Rue Saint-Barthélemy Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 21:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Le Magnificat en ré majeur occupe une place centrale dans l’oeuvre sacrée de Johann Sebastian Bach

Le Magnificat en ré majeur occupe une place centrale dans l’oeuvre sacrée de Johann Sebastian Bach. Composé pour les grandes célébrations liturgiques, il se distingue par l’éclat de son écriture chorale et orchestrale, ainsi que par la diversité expressive de ses mouvements.

La Cantate BWV 4, fondée sur le choral luthérien Christ lag in Todes Banden, appartient aux premières cantates de Bach. D’une grande cohérence formelle et spirituelle. Réunies au sein d’un même programme, ces deux oeuvres illustrent la richesse et la profondeur du langage sacré de Bach, entre solennité liturgique et réflexion théologique.

.

18 Rue Saint-Barthélemy Cahors 46000 Lot Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Magnificat in D major occupies a central place in Johann Sebastian Bach?s sacred works

L’événement Festival ClassiCahors Magnificat & Cantate BVW 4 J.S BACH Cahors a été mis à jour le 2026-03-03 par OT Cahors Vallée du Lot