Cahors

Exposition ParcourS Visite sensorielle

Rue Pierre Mendès France Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 15:00:00

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Découvrez la pratique pastorale autour de grandes thématiques, comme celles du berger ou des sonnailles, lors de cette visite guidée qui sollicitera également vos sens pour une immersion totale dans l’exposition.

Découvrez la pratique pastorale autour de grandes thématiques, comme celles du berger ou des sonnailles, lors de cette visite guidée qui sollicitera également vos sens pour une immersion totale dans l’exposition.

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Rue Pierre Mendès France Cahors 46000 Lot Occitanie

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English :

Discover pastoral practices centered on major themes, such as the shepherd and cowbells, during this guided tour, which will also engage your senses for a complete immersion in the exhibition.

L’événement Exposition ParcourS Visite sensorielle Cahors a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Cahors Vallée du Lot