Festival ClassiCahors Cahors
Festival ClassiCahors Cahors samedi 18 juillet 2026.
Festival ClassiCahors
ClassiCahors Cahors Lot
Tarif : 102 – 102 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-08-10
Date(s) :
2026-07-18
La 11e édition du Festival de Musique Classique Classi'Cahors se tiendra du 18 juillet au 10 août 2026
La 11e édition du Festival de Musique Classique Classi'Cahors se tiendra du 18 juillet au 10 août 2026.
Le Festival a réussi depuis 2016 à marier la beauté du patrimoine local à l'essence même du répertoire classique. C'est une fusion harmonieuse, ouverte à tous les passionnés de musique et à ceux désireux de découvrir des œuvres exceptionnelles avec des artistes de renommée internationale autour de notre passion commune la musique.
.
ClassiCahors Cahors 46000 Lot Occitanie contact@classicahors.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The 11th edition of the Festival de Musique Classique Classi'Cahors will be held from July 18 to August 10, 2026
L’événement Festival ClassiCahors Cahors a été mis à jour le 2026-01-19 par OT Cahors Vallée du Lot