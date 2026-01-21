Festival ClassiCahors

ClassiCahors Cahors Lot

Tarif : 102 – 102 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-07-18

La 11e édition du Festival de Musique Classique Classi'Cahors se tiendra du 18 juillet au 10 août 2026

La 11e édition du Festival de Musique Classique Classi'Cahors se tiendra du 18 juillet au 10 août 2026.

Le Festival a réussi depuis 2016 à marier la beauté du patrimoine local à l'essence même du répertoire classique. C'est une fusion harmonieuse, ouverte à tous les passionnés de musique et à ceux désireux de découvrir des œuvres exceptionnelles avec des artistes de renommée internationale autour de notre passion commune la musique.

.

ClassiCahors Cahors 46000 Lot Occitanie contact@classicahors.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The 11th edition of the Festival de Musique Classique Classi'Cahors will be held from July 18 to August 10, 2026

L’événement Festival ClassiCahors Cahors a été mis à jour le 2026-01-19 par OT Cahors Vallée du Lot