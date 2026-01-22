Visite créative en famille 6-10 ans au Musée Henri Martin Musée Henri Martin Cahors
Visite créative en famille 6-10 ans au Musée Henri Martin Musée Henri Martin Cahors jeudi 16 juillet 2026.
Cahors
Visite créative en famille 6-10 ans au Musée Henri Martin
Musée Henri Martin 792 Rue Emile Zola Cahors Lot
Tarif : – – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:30:00
fin : 2026-07-16 16:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Conserve ton doudou
Découvrez les gestes des régisseurs d’œuvres qui prennent soin des biens culturels
Conserve ton doudou
Découvrez les gestes des régisseurs d’œuvres qui prennent soin des biens culturels. Observations, petits nettoyages et manipulations adaptées appliquez ces techniques sur votre propre doudou ou objet préféré. Un moment ludique pour comprendre comment préserver ce qui nous est cher. N’oubliez pas d’amener doudou et porte bonheur !
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Musée Henri Martin 792 Rue Emile Zola Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 20 88 88 musee@mairie-cahors.fr
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English :
Conserve ton doudou:
Discover how art stewards care for cultural property
L’événement Visite créative en famille 6-10 ans au Musée Henri Martin Cahors a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Cahors Vallée du Lot
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