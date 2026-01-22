Visite créative en famille 6-10 ans au Musée Henri Martin Musée Henri Martin Cahors

Cahors

Visite créative en famille 6-10 ans au Musée Henri Martin

Musée Henri Martin 792 Rue Emile Zola Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 14:30:00

fin : 2026-07-16 16:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Conserve ton doudou

Découvrez les gestes des régisseurs d’œuvres qui prennent soin des biens culturels

Conserve ton doudou

Découvrez les gestes des régisseurs d’œuvres qui prennent soin des biens culturels. Observations, petits nettoyages et manipulations adaptées appliquez ces techniques sur votre propre doudou ou objet préféré. Un moment ludique pour comprendre comment préserver ce qui nous est cher. N’oubliez pas d’amener doudou et porte bonheur !

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Musée Henri Martin 792 Rue Emile Zola Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 20 88 88 musee@mairie-cahors.fr

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English :

Conserve ton doudou:

Discover how art stewards care for cultural property

L’événement Visite créative en famille 6-10 ans au Musée Henri Martin Cahors a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Cahors Vallée du Lot