Exposition ParcourS Animation à la découverte de la pierre sèche Cahors
Exposition ParcourS Animation à la découverte de la pierre sèche Cahors mardi 4 août 2026.
Cahors
Exposition ParcourS Animation à la découverte de la pierre sèche
Rue Pierre Mendès France Cahors Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 15:00:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Grâce aux photographies de Nelly Blaya, partez à la découverte de la pierre sèche en plein Cahors !
Visite ludique de l’exposition, puis rencontre avec un artisan spécialisé Alain Serres, pour une présentation de son métier et une démonstration des techniques de construction en pierre sèche.
Grâce aux photographies de Nelly Blaya, partez à la découverte de la pierre sèche en plein Cahors !
Visite ludique de l’exposition, puis rencontre avec un artisan spécialisé Alain Serres, pour une présentation de son métier et une démonstration des techniques de construction en pierre sèche.
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Rue Pierre Mendès France Cahors 46000 Lot Occitanie
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English :
Thanks to Nelly Blaya’s photographs, set out to discover dry stone walling right in the heart of Cahors!
Enjoy a fun tour of the exhibition, followed by a meeting with a specialist craftsman: Alain Serres,%A0for a presentation of his craft and a demonstration%A0of dry-stone construction techniques.
L’événement Exposition ParcourS Animation à la découverte de la pierre sèche Cahors a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Cahors Vallée du Lot
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