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Concert à Oh my Beer Cahors

Concert à Oh my Beer Cahors

Concert à Oh my Beer Cahors vendredi 17 juillet 2026.

Adresse : 131 rue saint Géry

Ville : 46000 Cahors

Département : Lot

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Gratuit

Cahors

Concert à Oh my Beer

131 rue saint Géry Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:00:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

Concert de l'artiste Claire Aberlenc.

Concert de l'artiste Claire Aberlenc.

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131 rue saint Géry Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 35 18 08  ohmybeer46@gmail.com

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English :

Concert by artist Claire Aberlenc.

L’événement Concert à Oh my Beer Cahors a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Cahors Vallée du Lot

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