Concert à Oh my Beer Cahors
Concert à Oh my Beer Cahors vendredi 17 juillet 2026.
Cahors
Concert à Oh my Beer
131 rue saint Géry Cahors Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Concert de l'artiste Claire Aberlenc.
Concert de l'artiste Claire Aberlenc.
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131 rue saint Géry Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 35 18 08 ohmybeer46@gmail.com
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English :
Concert by artist Claire Aberlenc.
L’événement Concert à Oh my Beer Cahors a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Cahors Vallée du Lot
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