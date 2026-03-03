Festival ClassiCahors Liya Petrova & Adam Laloum Cahors

Festival ClassiCahors Liya Petrova & Adam Laloum

Place Jean-Jacques Chapou Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 21:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Liya Petrova et Adam Laloum pratiquent la musique de chambre avec un bonheur et un sens du partage qui allient sensibilité, poésie et ferveur. De grands stylistes devant l’Eternel.

Liya Petrova est révélée sur la scène internationale lorsqu’elle remporte le Premier Prix au Concours international de violon Carl Nielsen au Danemark en 2016. Grâce au soutien d’un généreux mécène, Liya Petrova joue un magnifique Rovelli de Guarnerius del Gesu de 1742. Son premier album lui vaut les éloges de la presse internationale

Le Sunday Times de Londres admire sa magnifique sonorité mûre et argentée, au phrasé d’une ampleur majestueuse . The Strad a été impressionné par sa virtuosité naturelle , tandis que le magazine Classical Music a trouvé son interprétation du concerto de Nielsen stupéfiante et intensément lyrique .

Au printemps 2023, Liya présentait Momentum 1, premier volet d’une double collaboration avec le Royal Philharmonic Orchestra de Londres sous la direction de Duncan Ward et présentant une magnifique version du concerto pour violon de Walton suivi de la sonate de Respighi avec le pianiste Adam Laloum. Considéré comme l’un des plus grands talents de sa génération, le pianiste Adam Laloum a reçu une reconnaissance internationale en remportant en 2009 le 1er Prix du concours Clara Haskil.

En 2017, il remporte les Victoires de la Musique dans la catégorie Instrumentiste de l’Année . Somptueux sur scène, livrant une sensibilité à fleur de peau, Adam Laloum électrise littéralement la critique internationale dans ses enregistrements discographiques.

Son dernier enregistrement parait début 2024 et est à nouveau consacré à Schubert avec les Moments Musicaux et l’avant-dernière Sonate, D959. L’album est également encensé par la critique (Gramophone, Le Monde, Télérama, RTBF, Diapason, Classica…).

.

English :

Liya Petrova and Adam Laloum play chamber music with a joy and a sense of sharing that combine sensitivity, poetry and fervor

