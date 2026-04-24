Festival régional de théâtre amateur 31ème édition Théâtre de Cahors Cahors

Cahors

Festival régional de théâtre amateur 31ème édition

Théâtre de Cahors Place François-Mitterrand Cahors Lot

Tarif : 60 – 60 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-13

À l’occasion de la 31ᵉ édition du Festival de théâtre amateur, la Troupe en Boule, association organisatrice, vous invite à découvrir les spectacles des troupes amatrices sélectionnées pour cet événement

À l’occasion de la 31ᵉ édition du Festival de théâtre amateur, la Troupe en Boule, association organisatrice, vous invite à découvrir les spectacles des troupes amatrices sélectionnées pour cet événement. Après chaque représentation, prolongez l’expérience en participant aux échanges au bord de scène avec les artistes. Vous êtes également conviés au pot d’ouverture, animé et costumé par les bénévoles. Ouvert à toutes et à tous, le festival s’adresse à tous les amoureux du théâtre amateur et à celles et ceux qui souhaitent le découvrir.

Le Festival s'ouvre le mercredi 13 mai à 17h, avec le premier spectacle d'ouverture des jeunes du collège Gambetta, suivi de près par les lycéens de Clément Marot option théâtre.

Vous êtes bienvenus ensuite au pot d'ouverture du festival devant le théâtre les bénévoles seront en costume de théâtre pour l'occasion !

Vous êtes conviés au foyer théâtre chaque matin à 10h30 pour un débat avec les troupes et metteurs en scène sur les spectacles de la veille, animés par les "diablogueurs" jeunes et professionnels du théâtre.

Pour retrouver le programme complet du festival https://festivaldetheatre.wixsite.com/cahors/copie-de-2025.

Retrouvez les programmes papier à l'Office de tourisme de Cahors.

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Théâtre de Cahors Place François-Mitterrand Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 08 49 61 44 theatrecahors@gmail.com

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English :

On the occasion of the 31st edition of the Amateur Theatre Festival, the Troupe en Boule, the organizing association, invites you to discover the shows of the amateur troupes selected for this event

L’événement Festival régional de théâtre amateur 31ème édition Cahors a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Cahors Vallée du Lot