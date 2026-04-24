Festival régional de théâtre amateur Le village des sourds Cahors
Festival régional de théâtre amateur Le village des sourds Cahors mercredi 13 mai 2026.
Cahors
Festival régional de théâtre amateur Le village des sourds
Place François-Mitterrand Cahors Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 18:00:00
fin : 2026-05-13
Date(s) :
2026-05-13
LE VILLAGE DES SOURDS Fable théâtrale de Léonore Confino / 45min Elèves de seconde option Théâtre Lycée Clément Marot Cahors Mise en scène et adaptation du texte collectives
A Okionouk, un village au nord-nord-est du monde, vit Youma, une jeune fille de 14 ans qui est sourde
LE VILLAGE DES SOURDS Fable théâtrale de Léonore Confino / 45min Elèves de seconde option Théâtre Lycée Clément Marot Cahors Mise en scène et adaptation du texte collectives
A Okionouk, un village au nord-nord-est du monde, vit Youma, une jeune fille de 14 ans qui est sourde. Dans son monde à elle, les étoiles brillent mais tout est silence. Pour la sortir de son isolement, son grand-père Viggo part apprendre la langue des signes dans un village voisin, auprès de Gurven et de Rahuna. Youma peut enfin communiquer et jouer avec les autres enfants d’Okionouk. Mais un jour, un mystérieux marchand arrive dans le village M. Honk. Son commerce reposant sur des méthodes d’un nouveau genre bouleverse la vie des villageois. Les élèves de seconde du lycée Clément Marot ont adapté pour neuf comédiens cette pièce Tout public gratuit avec participation au chapeau écrite pour deux personnages Youma, sourde, muette, qui s’exprime en langue des signes, et Gurven, sa voix.
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Place François-Mitterrand Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 08 49 61 44 theatrecahors@gmail.com
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English :
LE VILLAGE DES SOURDS Fable théâtrale by Léonore Confino / 45min Elèves de seconde option Théâtre Lycée Clément Marot Cahors Mise en scène et adaptation du texte collectives
A Okionouk, a village in the north-northeast of the world, is home to Youma, a 14-year-old girl who is deaf
L’événement Festival régional de théâtre amateur Le village des sourds Cahors a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Cahors Vallée du Lot
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