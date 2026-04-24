10 ans de la Poule aux Potes aux Docks Cahors

Cahors

10 ans de la Poule aux Potes aux Docks

430 Allée des Soupirs Cahors Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 14:30:00

fin : 2026-05-16 19:00:00

Date(s) :

2026-05-15 2026-05-16

Né d'une envie de se marrer ensemble, bouche grande ouverte, le café associatif de la rue Pélegry fête ses 10 ans ! 10 ans d’énergie collective, de joie de se retrouver, de pas de danse improvisés et de grands pas chassés musicaux.

La Poule aux potes vous donne rendez-vous les 15 et 16 mai 2026 aux Docks

Né d'une envie de se marrer ensemble, bouche grande ouverte, le café associatif de la rue Pélegry fête ses 10 ans ! 10 ans d’énergie collective, de joie de se retrouver, de pas de danse improvisés et de grands pas chassés musicaux.

La Poule aux potes vous donne rendez-vous les 15 et 16 mai 2026 aux Docks. Au programme, un vendredi soir de concerts explosifs et une kermesse pour petits et grands le samedi après-midi. Habitués, clients de passage ou simples curieux, venez nombreux pour célébrer les 10 ans du café !

La Poule, c’est quoi ? C’est un café géré par une vingtaine de bénévoles qui propose tout au long de l’année concerts, conférences-débats, soirées jeux, animations parents-enfants… C’est un lieu de partage et de convivialité qui valorise la rencontre, les artistes, les producteurs et les artisans locaux. La Poule accueille aussi d’autres associations et s’inscrit dans le tissu associatif local. Bref, c’est un lieu culturel essentiel à Cahors ! Fêter la Poule, c’est donc soutenir 10 ans d’engagement bénévole, d’ouverture humaine et de cultures alternatives.

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430 Allée des Soupirs Cahors 46000 Lot Occitanie contact@lapouleauxpotes.org

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English :

Born of a desire to have fun together, mouths wide open, the café associatif on rue Pélegry is celebrating its 10th anniversary! 10 years of collective energy, the joy of getting together, improvised dance steps and great musical chassés.

La Poule aux potes looks forward to seeing you at Les Docks on May 15 and 16, 2026

L’événement 10 ans de la Poule aux Potes aux Docks Cahors a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Cahors Vallée du Lot