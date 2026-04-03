Marché des Potiers Cahors
Marché des Potiers Cahors samedi 2 mai 2026.
Cahors
Marché des Potiers
Place de la Libération Cahors Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 09:00:00
fin : 2026-05-02 18:00:00
Date(s) :
2026-05-02
Un rendez-vous incontournable pour les amateurs d’art et d’artisanat, réunissant une trentaine d'exposants présentant des créations variées en céramique et en grès
Un rendez-vous incontournable pour les amateurs d’art et d’artisanat, réunissant une trentaine d'exposants présentant des créations variées en céramique et en grès. Des démonstrations et animations seront également proposées tout au long de la journée.
.
Place de la Libération Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 35 54 05 48
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A not-to-be-missed event for art and craft enthusiasts, bringing together some thirty exhibitors presenting a variety of ceramic and stoneware creations
L’événement Marché des Potiers Cahors a été mis à jour le 2026-04-03 par OT Cahors Vallée du Lot
À voir aussi à Cahors (Lot)
- DEMI PORTION LEON LIA LE ZINC LES DOCKS Cahors 11 avril 2026
- Atelier Qi Gong Cahors 11 avril 2026
- Concert intimiste et vibrant au CCNT Cahors 12 avril 2026
- Concert aux Docks DEMI PORTION + Léon Lia + Le Zinc, Cahors 12 avril 2026
- Bain sonore méditatif au CCNT Cahors 12 avril 2026