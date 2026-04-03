Cahors

Marché des Potiers

Place de la Libération Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 09:00:00

fin : 2026-05-02 18:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Un rendez-vous incontournable pour les amateurs d’art et d’artisanat, réunissant une trentaine d'exposants présentant des créations variées en céramique et en grès

Un rendez-vous incontournable pour les amateurs d’art et d’artisanat, réunissant une trentaine d'exposants présentant des créations variées en céramique et en grès. Des démonstrations et animations seront également proposées tout au long de la journée.

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Place de la Libération Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 35 54 05 48

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English :

A not-to-be-missed event for art and craft enthusiasts, bringing together some thirty exhibitors presenting a variety of ceramic and stoneware creations

L’événement Marché des Potiers Cahors a été mis à jour le 2026-04-03 par OT Cahors Vallée du Lot