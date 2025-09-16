Théâtre « Entrée des artistes » Cahors

Théâtre « Entrée des artistes » Cahors mardi 5 mai 2026.

Théâtre « Entrée des artistes »

Place François Mitterrand Cahors Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05 20:30:00

fin : 2026-05-05

Date(s) :

2026-05-05

Sept jeunes actrices et acteurs recherchent au plus profond d’eux-mêmes l’origine de leur désir de théâtre

Sept jeunes actrices et acteurs recherchent au plus profond d’eux-mêmes l’origine de leur désir de théâtre. Ils et elles parlent à cœur ouvert, creusent dans leur mémoire, se racontent sans filtre une véritable énergie collective porte les voix de ces identités singulières, racontant les désirs et les hasards, complémentaires ou contradictoires, qui les ont poussés vers la scène. Leur corps, leur esprit, leur sensibilité, leurs espérances, les douleurs et les joies qui les ont pétries, sont le matériau brut de ce spectacle. Leur humanité est exposée face au public. Mais dans le fond, n’est-ce pas là le destin de tout artiste ?

Ahmed Madani, tel un passeur de parole, a construit un spectacle avec une écriture épatante de fluidité. Son théâtre est pour tous, généreux et profond, réjouissant et bouleversant. Le Monde .

Place François Mitterrand Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 20 88 60

English :

Seven young actresses and actors search deep within themselves for the origin of their desire for theater

German :

Sieben junge Schauspielerinnen und Schauspieler suchen in ihrem Innersten nach dem Ursprung ihres Verlangens nach Theater

Italiano :

Sette giovani attrici e attori cercano nel profondo di sé stessi l’origine del loro desiderio di teatro

Espanol :

Siete jóvenes actrices y actores buscan en su interior el origen de su deseo de hacer teatro

L’événement Théâtre « Entrée des artistes » Cahors a été mis à jour le 2025-09-16 par OT Cahors Vallée du Lot