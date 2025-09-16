Les Concerts du mardi « Tableaux d’une exposition » Cahors

Les Concerts du mardi « Tableaux d'une exposition » Cahors mardi 5 mai 2026.

Les Concerts du mardi « Tableaux d’une exposition »

Place des Consuls Cahors Lot

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2026-05-05 18:30:00

2026-05-05

Ensemble Orion

L’ensemble Orion, constitué de sept cors et d’un tuba autour de son chef, a choisi son nom d’après la constellation d’Orion à la belle brillance qui selon la mythologie a été l’œuvre de Zeus transformant le beau et sauvage chasseur Orion en un amas d’étoiles. Ces musiciens se sont rassemblés autour de deux principes la conjugaison d’expériences musicales d’horizons divers afin de faire partager à un très large public de nombreuses sonorités riches et variées.

Le programme est une adaptation originale des Tableaux d’une Exposition série de dix pièces pour piano entrecoupées de promenades , de Modeste Moussorgsky (XIXème). Cette œuvre majeure a connu de multiples transpositions dont la plus célèbre est celle de Ravel. La transcription d’aujourd’hui allie la puissance quasi-orchestrale des cuivres et l’intimité douce d’un accordéon solo, agrémentée de petits interludes originaux. Tout au long de la restitution musicale des différents tableaux, l’auditeur fait connaissance avec une combinaison de sons originale et se trouve tour à tour charmé, bercé, amusé, terrifié ou édifié. .

Place des Consuls Cahors 46000 Lot Occitanie

English :

Ensemble Orion

The Orion Ensemble, made up of seven horns and a tuba around its conductor, chose its name after the brilliant constellation of Orion, which according to mythology was the work of Zeus, who transformed the wild and beautiful hunter Orion into a cluster of stars

German :

Orion Ensemble

Das Orion-Ensemble, bestehend aus sieben Hörnern und einer Tuba um seinen Leiter, hat seinen Namen nach dem Sternbild Orion mit seinem schönen Glanz gewählt, das der Mythologie zufolge das Werk von Zeus war, der den schönen und wilden Jäger Orion in eine Ansammlung von Sternen verwandelte

Italiano :

Ensemble Orion

L’Orion Ensemble, composto da sette corni e una tuba attorno al suo direttore, ha scelto il suo nome in onore della brillante costellazione di Orione che, secondo la mitologia, fu opera di Zeus, che trasformò il selvaggio e bellissimo cacciatore Orione in un ammasso di stelle

Espanol :

Conjunto Orión

El Orion Ensemble, formado por siete trompas y una tuba en torno a su director, eligió su nombre por la brillante constelación de Orión, que, según la mitología, fue obra de Zeus, quien transformó al salvaje y bello cazador Orión en un cúmulo de estrellas

