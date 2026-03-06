Cahors

Venez danser ! Journée départementale pour la danse

Allée des Soupirs Cahors Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 10:30:00

fin : 2026-05-02 22:30:00

Date(s) :

2026-05-02

Gratuit et ouvert à toutes et tous Que vous soyez curieux, amateurs ou passionnés, venez regarder, essayer… et surtout danser ! ce sera l'occasion de voir le travail des écoles de dans du Département, de participer à des ateliers et de finir la journée en participant à un bal avec la chorégraphe Marinette Dozeville.

Gratuit et ouvert à toutes et tous Que vous soyez curieux, amateurs ou passionnés, venez regarder, essayer… et surtout danser ! ce sera l'occasion de voir le travail des écoles de dans du Département, de participer à des ateliers et de finir la journée en participant à un bal avec la chorégraphe Marinette Dozeville.

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Allée des Soupirs Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 82 11 05 57 marianne.poletti@lot.fr

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English :

Free and open to all Whether you are curious, an amateur or an enthusiast, come and watch, try? and above all dance! it will be an opportunity to see the work of the Department’s dance schools, take part in workshops and finish the day by taking part in a dance with choreographer Marinette Dozeville.

L’événement Venez danser ! Journée départementale pour la danse Cahors a été mis à jour le 2026-04-15 par OT CVL Saint-Cirq-Lapopie