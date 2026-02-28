Le Lot de ferme en ferme

21 Rue Joachim Murat Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 09:30:00

fin : 2026-04-26 17:30:00

Date(s) :

2026-04-26

Cette année, Le Lot De Ferme en Ferme, organisée par Bio 46, le groupement des agriculteurs bio du Lot, aura lieu le 26 avril ! 24 fermes vous ouvrent leurs portes de 09h30 à 17h30 venez à la rencontre de paysans et paysannes du département.

C’est l’occasion de faire du lien entre producteurs et consommateurs, de découvrir l’Agriculture Bio, l’alimentation durable et de favoriser les circuits courts.

Cette année, Le Lot De Ferme en Ferme, organisée par Bio 46, le groupement des agriculteurs bio du Lot, aura lieu le 26 avril ! 24 fermes vous ouvrent leurs portes de 09h30 à 17h30 venez à la rencontre de paysans et paysannes du département.

C’est l’occasion de faire du lien entre producteurs et consommateurs, de découvrir l’Agriculture Bio, l’alimentation durable et de favoriser les circuits courts.

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21 Rue Joachim Murat Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 23 24 75 91 communication.bio46@bio-occitanie.org

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English :

This year, Le Lot De Ferme en Ferme, organized by Bio 46, the Lot organic farmers’ group, will take place on April 26! 24 farms are opening their doors to you from 09:30 to 17:30: come and meet some of the department?s farmers.

This is an opportunity to forge links between producers and consumers, to discover Organic Farming, sustainable food and to encourage short circuits.

L’événement Le Lot de ferme en ferme Cahors a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Cahors Vallée du Lot