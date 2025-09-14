Danse contemporaine au Théâtre « Cher Cinéma » Cahors

Danse contemporaine au Théâtre « Cher Cinéma » Cahors mercredi 3 juin 2026.

Danse contemporaine au Théâtre « Cher Cinéma »

Place François Mitterrand Cahors Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 20:30:00

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03

Jean-Claude Gallotta rend un hommage vibrant et poétique au septième art à travers le langage de la danse

Jean-Claude Gallotta rend un hommage vibrant et poétique au septième art à travers le langage de la danse. Cher Cinéma se propose de retrouver quelques moments de rencontres avec des cinéastes, de se souvenir de la relation que le chorégraphe a établie avec eux, parfois éphémère mais toujours fertile, ouverte sur des projets réalisés ou seulement rêvés, fondée sur le simple désir de faire quelque chose ensemble . Les phrases, ou même simplement les mots, qu’il a échangés avec eux, il les cultive encore. Et c’est avec ce matériau mémoriel, sans doute assez inconsciemment, qu’il chorégraphie.

Des clins d’œil aux chefs-d’œuvre de Godard, Truffaut, Fellini, Nanni Moretti s’invitent sur scène, portés par des danseurs qui incarnent des fragments de souvenirs, de scènes culte. Un spectacle accessible et profond, qui touche autant les cinéphiles que les amoureux du mouvement. .

Place François Mitterrand Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 20 88 60

English :

Jean-Claude Gallotta pays vibrant, poetic tribute to the seventh art through the language of dance

German :

Jean-Claude Gallottas vibrierende und poetische Hommage an die siebte Kunst durch die Sprache des Tanzes

Italiano :

Jean-Claude Gallotta rende un omaggio vibrante e poetico alla settima arte attraverso il linguaggio della danza

Espanol :

Jean-Claude Gallotta rinde un vibrante y poético homenaje al séptimo arte a través del lenguaje de la danza

L’événement Danse contemporaine au Théâtre « Cher Cinéma » Cahors a été mis à jour le 2025-09-14 par OT Cahors Vallée du Lot