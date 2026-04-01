Stage en duo créations en fil de fer et aluminium Cahors
Stage en duo créations en fil de fer et aluminium Cahors jeudi 30 avril 2026.
Cahors
Stage en duo créations en fil de fer et aluminium
201 rue Georges Clémenceau Cahors Lot
Tarif : 35 – 35 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 15:00:00
fin : 2026-04-30 16:30:00
Date(s) :
2026-04-30
Stage adulte-enfant à partir de 6 ans avec Aline Campana.
Venez créer des sculptures en fil à 4 mains et partager un moment ludique et complice ! Repartez avec vos créations !
Stage adulte-enfant à partir de 6 ans avec Aline Campana.
Venez créer des sculptures en fil à 4 mains et partager un moment ludique et complice ! Repartez avec vos créations !
.
201 rue Georges Clémenceau Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 22 62 62 contact@mjc-cahors.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Adult-child workshop from age 6 with Aline Campana.
Create wire sculptures with 4 hands and share a playful, complicit moment! Leave with your creations!
L’événement Stage en duo créations en fil de fer et aluminium Cahors a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Cahors Vallée du Lot
À voir aussi à Cahors (Lot)
- Théâtre « Projet Q » (Sortie de résidence) Cahors 24 avril 2026
- Grand Vide Grenier Terre-Rouge Cahors 26 avril 2026
- Le Lot de ferme en ferme Cahors 26 avril 2026
- Mai à Vélo 2026, ASCET 46, Cahors 1 mai 2026
- Cahors et la navigation sur la rivière Lot Cahors Lot 1 mai 2026