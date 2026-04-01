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Stage en duo créations en fil de fer et aluminium Cahors

Stage en duo créations en fil de fer et aluminium Cahors

Stage en duo créations en fil de fer et aluminium Cahors jeudi 30 avril 2026.

Adresse : 201 rue Georges Clémenceau

Ville : 46000 Cahors

Département : Lot

Début : jeudi 30 avril 2026

Fin : jeudi 30 avril 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 35 35 Général

Cahors

Stage en duo créations en fil de fer et aluminium

201 rue Georges Clémenceau Cahors Lot

Tarif : 35 – 35 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 15:00:00
fin : 2026-04-30 16:30:00

Date(s) :
2026-04-30

Stage adulte-enfant à partir de 6 ans avec Aline Campana.

Venez créer des sculptures en fil à 4 mains et partager un moment ludique et complice ! Repartez avec vos créations !

Stage adulte-enfant à partir de 6 ans avec Aline Campana.

Venez créer des sculptures en fil à 4 mains et partager un moment ludique et complice ! Repartez avec vos créations !

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201 rue Georges Clémenceau Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 22 62 62  contact@mjc-cahors.fr

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English :

Adult-child workshop from age 6 with Aline Campana.

Create wire sculptures with 4 hands and share a playful, complicit moment! Leave with your creations!

L’événement Stage en duo créations en fil de fer et aluminium Cahors a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Cahors Vallée du Lot

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