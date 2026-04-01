Cahors

Stage en duo créations en fil de fer et aluminium

201 rue Georges Clémenceau Cahors Lot

Tarif : 35 – 35 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 15:00:00

fin : 2026-04-30 16:30:00

Date(s) :

2026-04-30

Stage adulte-enfant à partir de 6 ans avec Aline Campana.

Venez créer des sculptures en fil à 4 mains et partager un moment ludique et complice ! Repartez avec vos créations !

Stage adulte-enfant à partir de 6 ans avec Aline Campana.

Venez créer des sculptures en fil à 4 mains et partager un moment ludique et complice ! Repartez avec vos créations !

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201 rue Georges Clémenceau Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 22 62 62 contact@mjc-cahors.fr

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English :

Adult-child workshop from age 6 with Aline Campana.

Create wire sculptures with 4 hands and share a playful, complicit moment! Leave with your creations!

L’événement Stage en duo créations en fil de fer et aluminium Cahors a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Cahors Vallée du Lot