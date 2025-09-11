Théâtre « Orlando, Dalida et nous »(Sortie de résidence) Cahors

Théâtre « Orlando, Dalida et nous »(Sortie de résidence) Cahors vendredi 6 mars 2026.

Théâtre « Orlando, Dalida et nous »(Sortie de résidence)

Place François Mitterrand Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-03-06 18:30:00

2026-03-06

Une relation fraternelle fusionnelle, où l’on ne sait plus lequel des deux construit l’autre. Deux monstres, l’un dans la lumière, l’autre dans son ombre, liés par un indéfectible amour. Chacun vit probablement ce dont l’autre rêve, et chacun s’applique pourtant à tout offrir à l’autre… sont-ils heureux ? Savent-ils eux-mêmes ce qu’ils recherchent ? Sans doute pas. Sans doute sont-ils dépassés par une urgence plus grande qu’eux, une marche du monde… Mais c’est bien dans leur lien qu’ils trouveront les seules ressources possibles.

Paillettes et chansons mythiques, rage de l’exil, fraternité absolue sont au cœur de ce projet, porté par un binôme d’acteurs complices depuis 1996…

La compagnie Vorace est en résidence de création au Théâtre du lundi 2 au vendredi 6 mars. .

English :

A close-knit sibling relationship in which you no longer know which one is building the other

German :

Eine verschmelzende Geschwisterbeziehung, bei der man nicht mehr weiß, wer von beiden den anderen aufbaut

Italiano :

Un rapporto di parentela stretto in cui non è più chiaro chi dei due stia costruendo l’altro

Espanol :

Una estrecha relación entre hermanos en la que ya no está claro cuál de los dos construye al otro

