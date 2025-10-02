Lecture à voix nue à la librairie Calligramme Cahors

Lecture à voix nue à la librairie Calligramme Cahors jeudi 2 octobre 2025.

Lecture à voix nue à la librairie Calligramme

75 Rue du Maréchal Joffre Cahors Lot

Tarif : 10 EUR

2025-10-02 19:00:00

2025-10-02

Le jeudi 2 octobre à 19h, Elizabeth Masse nous régalera de sa Lecture à voix nue, la première de la saison.

Ce sera Françoise Sagan qui sera à l’honneur, avec son sublime titre Sarah Bernhardt, le rire incassable

Ce sera Françoise Sagan qui sera à l’honneur, avec son sublime titre Sarah Bernhardt, le rire incassable. Un livre pétillant d’intelligence sur une femme qui a su garder son humour dans les moments les plus tragiques de sa vie. Avec cette première biographie, Françoise Sagan nous fait entrer dans l’intime de sa plus grande héroïne avec délicatesse.

Venez découvrir avec nous cette rencontre entre deux femmes hors-normes … et bien entendu boire et manger un petit bout pour fêter ce moment. .

75 Rue du Maréchal Joffre Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 35 66 44

English :

On Thursday, October 2 at 7pm, Elizabeth Masse will treat us to her Lecture à voix nue, the first of the season.

Françoise Sagan will be in the spotlight, with her sublime title Sarah Bernhardt, le rire incassable (Sarah Bernhardt, unbreakable laughter)

German :

Am Donnerstag, den 2. Oktober um 19 Uhr wird Elizabeth Masse uns mit ihrer Lecture à voix nue verwöhnen, der ersten der Saison.

Im Mittelpunkt steht Françoise Sagan mit ihrem erhabenen Titel Sarah Bernhardt, das unzerbrechliche Lachen

Italiano :

Giovedì 2 ottobre alle 19.00, Elizabeth Masse ci regalerà la sua Lecture à voix nue, la prima della stagione.

Françoise Sagan sarà protagonista con il suo sublime titolo Sarah Bernhardt, le rire incassable (Sarah Bernhardt, Unbreakable Laughter)

Espanol :

El jueves 2 de octubre a las 19.00 horas, Elizabeth Masse nos deleitará con su Lecture à voix nue, la primera de la temporada.

Françoise Sagan será la protagonista, con su sublime título Sarah Bernhardt, le rire incassable (Sarah Bernhardt, la risa inquebrantable)

