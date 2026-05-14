Cahors

Festival Cahors Juin Jardins

Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-04

Faire vibrer le pouls de la Terre.

L'année 2026 est soucieuse des changements qui se préparent et consciente de l'effort qu'il falloir fournir pour soutenir la culture, l'art, les artistes…

Aussi, Juin jardins propose d'ouvrir une 21° édition Solidaire et Participative, ouverte à tous

Faire vibrer le pouls de la Terre.

L'année 2026 est soucieuse des changements qui se préparent et consciente de l'effort qu'il falloir fournir pour soutenir la culture, l'art, les artistes…

Aussi, Juin jardins propose d'ouvrir une 21° édition Solidaire et Participative, ouverte à tous. Cette année, la Pouponnière, espace culturel et lieu de résidence artistique, ouvre ses portes aux artistes de Cahors Juin Jardins, en invitant une dizaine d'artistes dans les locaux au 346 chemin de la Pouponnière.

Juin Jardins s'associe à l'évènement autour de Marc Petit et intègre l'espace Gustave-Sindou dans le parcours des jardins de Cahors.

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Cahors 46000 Lot Occitanie contact@juin-jardins.fr

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English :

To vibrate the pulse of the Earth.

The year 2026 is concerned about the changes that are coming and aware of the effort that must be made to support culture, art, artists…

Also, June Gardens proposes to open a 21st edition of Solidarity and Participation, open to all

L’événement Festival Cahors Juin Jardins Cahors a été mis à jour le 2026-05-09 par ADT46