Festival régional de théâtre amateur Noces de sang Cahors
Festival régional de théâtre amateur Noces de sang Cahors jeudi 14 mai 2026.
Cahors
Festival régional de théâtre amateur Noces de sang
Place François-Mitterrand Cahors Lot
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 17:00:00
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-14
Tragédie d' après Federico Garcia Lorca / 1h
Cie L’atelier de la gare, Toulouse (31) Mise en scène Michèle Gary
Noces de sang est une tragédie de la passion et de la fatalité
Tragédie d' après Federico Garcia Lorca / 1h
Cie L’atelier de la gare, Toulouse (31) Mise en scène Michèle Gary
Noces de sang est une tragédie de la passion et de la fatalité. Le jour d’un mariage, un amour ancien et interdit ressurgit et entraîne les personnages vers une nuit de fuite et de mort. Chez Lorca, le désir se heurte à l’honneur, et la violence des normes sociales conduit à l’irréparable. L’Atelier de la Gare associe une mise en scène de Michèle Gary à un travail chorégraphique d’Hélène Zanon, qui fait du chœur et des corps un véritable moteur dramatique.
La langue poétique de Lorca, la tension physique et la dimension symbolique donnent naissance à un spectacle intense, sensible et profondément incarné.
.
Place François-Mitterrand Cahors 46000 Lot Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Tramedy after Federico Garcia Lorca / 1h
Cie L?atelier de la gare, Toulouse (31) Directed by Michèle Gary
Noces de sang is a tragedy of passion and fatality
L’événement Festival régional de théâtre amateur Noces de sang Cahors a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Cahors Vallée du Lot
À voir aussi à Cahors (Lot)
- Conférence d’histoire avec Yann Kindo Cahors 24 avril 2026
- Théâtre « Projet Q » (Sortie de résidence) Cahors 24 avril 2026
- Grand Vide Grenier Terre-Rouge Cahors 26 avril 2026
- Le Lot de ferme en ferme Cahors 26 avril 2026
- Salon de l’arme ancienne à Cahors Cahors 26 avril 2026