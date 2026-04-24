Cahors

Festival régional de théâtre amateur Noces de sang

Place François-Mitterrand Cahors Lot

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 17:00:00

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

Tragédie d' après Federico Garcia Lorca / 1h

Cie L’atelier de la gare, Toulouse (31) Mise en scène Michèle Gary

Noces de sang est une tragédie de la passion et de la fatalité

Tragédie d' après Federico Garcia Lorca / 1h

Cie L’atelier de la gare, Toulouse (31) Mise en scène Michèle Gary

Noces de sang est une tragédie de la passion et de la fatalité. Le jour d’un mariage, un amour ancien et interdit ressurgit et entraîne les personnages vers une nuit de fuite et de mort. Chez Lorca, le désir se heurte à l’honneur, et la violence des normes sociales conduit à l’irréparable. L’Atelier de la Gare associe une mise en scène de Michèle Gary à un travail chorégraphique d’Hélène Zanon, qui fait du chœur et des corps un véritable moteur dramatique.

La langue poétique de Lorca, la tension physique et la dimension symbolique donnent naissance à un spectacle intense, sensible et profondément incarné.

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Place François-Mitterrand Cahors 46000 Lot Occitanie

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English :

Tramedy after Federico Garcia Lorca / 1h

Cie L?atelier de la gare, Toulouse (31) Directed by Michèle Gary

Noces de sang is a tragedy of passion and fatality

L’événement Festival régional de théâtre amateur Noces de sang Cahors a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Cahors Vallée du Lot