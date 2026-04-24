Cahors

Festival régional de théâtre amateur Tripalium

Place François-Mitterrand Cahors Lot

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 17:00:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Création collective Comédie non-verbale / 50min

Studio Théâtre Luxembourg, Luxembourg Mise en scène Fabrizio Leva

Prenez une entreprise, mettez-y quatre travailleurs enthousiastes et passez le tout à la moulinette du progrès

Création collective Comédie non-verbale / 50min

Studio Théâtre Luxembourg, Luxembourg Mise en scène Fabrizio Leva

Prenez une entreprise, mettez-y quatre travailleurs enthousiastes et passez le tout à la moulinette du progrès. Au gré d'un voyage dans le temps, nos protagonistes vont traverser un siècle d'évolution du monde du travail. Dans cet univers où règnent culture du résultat et guerre des nerfs, ils seront tantôt inventifs et attachants, tantôt tyranniques ou malmenés, jonglant entre performance et burnout, cernés de machines aussi astucieuses qu'infernales. Ils vont découvrir qu'il n'y a parfois qu'un pas entre progrès et regrets… et que l'accomplissement n'est pas forcément là où on l'attend!

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Place François-Mitterrand Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 08 49 61 44 theatrecahors@gmail.com

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English :

Collective creation Non-verbal comedy / 50min

Studio Théâtre Luxembourg, Luxembourg Director: Fabrizio Leva

Take a company, put four enthusiastic workers in it and put it through the progress mill

L’événement Festival régional de théâtre amateur Tripalium Cahors a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Cahors Vallée du Lot