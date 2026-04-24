Festival régional de théâtre amateur La double inconstance Cahors
Festival régional de théâtre amateur La double inconstance Cahors jeudi 14 mai 2026.
Cahors
Festival régional de théâtre amateur La double inconstance
Place François-Mitterrand Cahors Lot
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 21:00:00
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-14
Comédie de Marivaux avec entracte / 1h40
Théâtre d’Aymare, Cahors (46) Mise en scène Laurent Perez
Le prince est tombé amoureux fou de Sylvia, villageoise de ses contrées
Comédie de Marivaux avec entracte / 1h40
Théâtre d’Aymare, Cahors (46) Mise en scène Laurent Perez
Le prince est tombé amoureux fou de Sylvia, villageoise de ses contrées. Avec l'aide de Flaminia, son âme damnée, et de son valet Trivelin, il va tenter sous la fausse identité d'un officier, de la faire renoncer à son amour pour Arlequin, garçon de son village. Mais ce dernier ne l'entend pas de cette oreille. À moins que son faible pour les charmes de Flaminia ne le pousse à renoncer à Sylvia…
Bijou de manipulation et de faux-semblants, La double inconstance, sous ses airs de comédie, est une pièce virtuose et désenchantée sur l'inconstance amoureuse et la corruption des cœurs.
Le Mensonge, porté haut par la plus belle des langues, y est souverain. Et l'Amour, bien fragile, face aux brillants de la richesse et du Pouvoir… Une mise en scène sans artifices où brillent l'intensité du jeu et de la parole.
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Place François-Mitterrand Cahors 46000 Lot Occitanie
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English :
Comedy by Marivaux with intermission / 1h40
Théâtre d?Aymare, Cahors (46) Directed by Laurent Perez
The prince has fallen madly in love with Sylvia, a villager from his lands
L’événement Festival régional de théâtre amateur La double inconstance Cahors a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Cahors Vallée du Lot
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