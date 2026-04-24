Cahors

Festival régional de théâtre amateur La double inconstance

Place François-Mitterrand Cahors Lot

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 21:00:00

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

Comédie de Marivaux avec entracte / 1h40

Théâtre d’Aymare, Cahors (46) Mise en scène Laurent Perez

Le prince est tombé amoureux fou de Sylvia, villageoise de ses contrées

Comédie de Marivaux avec entracte / 1h40

Théâtre d’Aymare, Cahors (46) Mise en scène Laurent Perez

Le prince est tombé amoureux fou de Sylvia, villageoise de ses contrées. Avec l'aide de Flaminia, son âme damnée, et de son valet Trivelin, il va tenter sous la fausse identité d'un officier, de la faire renoncer à son amour pour Arlequin, garçon de son village. Mais ce dernier ne l'entend pas de cette oreille. À moins que son faible pour les charmes de Flaminia ne le pousse à renoncer à Sylvia…

Bijou de manipulation et de faux-semblants, La double inconstance, sous ses airs de comédie, est une pièce virtuose et désenchantée sur l'inconstance amoureuse et la corruption des cœurs.

Le Mensonge, porté haut par la plus belle des langues, y est souverain. Et l'Amour, bien fragile, face aux brillants de la richesse et du Pouvoir… Une mise en scène sans artifices où brillent l'intensité du jeu et de la parole.

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Place François-Mitterrand Cahors 46000 Lot Occitanie

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English :

Comedy by Marivaux with intermission / 1h40

Théâtre d?Aymare, Cahors (46) Directed by Laurent Perez

The prince has fallen madly in love with Sylvia, a villager from his lands

L’événement Festival régional de théâtre amateur La double inconstance Cahors a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Cahors Vallée du Lot