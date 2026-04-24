Festival régional de théâtre amateur Le revizor Cahors
Festival régional de théâtre amateur Le revizor Cahors vendredi 15 mai 2026.
Cahors
Festival régional de théâtre amateur Le revizor
Place François-Mitterrand Cahors Lot
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 21:00:00
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-15
Comédie burlesque de Nikolaï Vassilievitch Gogol / 1h20
Nouveau théâtre de Fribourg, Suisse Mise en scène Nicole Michaud
Dans une bourgade russe où règne une corruption institutionnalisée, le bourgmestre et les notables attendent la venue d’un envoyé du tsar chargé d’inspecter les administrations locales
Comédie burlesque de Nikolaï Vassilievitch Gogol / 1h20
Nouveau théâtre de Fribourg, Suisse Mise en scène Nicole Michaud
Dans une bourgade russe où règne une corruption institutionnalisée, le bourgmestre et les notables attendent la venue d’un envoyé du tsar chargé d’inspecter les administrations locales. Prenant un jeune voyageur endetté pour le redouté fonctionnaire, tous le soudoient et se fient à ses caprices grandissants, avant que ne survienne le véritable Revizor. Miroir de la société sous Nicolas 1er ? Satire de l’administration russe ? Comédie de tous les temps et de tous les pays ? Autant d’interrogations qui font la richesse de cette parabole à l’humour corrosif sur la corruption et l’imposture
.
Place François-Mitterrand Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 08 49 61 44 theatrecahors@gmail.com
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English :
Burlesque comedy by Nikolai Vasilyevich Gogol / 1h20
New theater of Fribourg, Switzerland Director Nicole Michaud
In a Russian village where institutionalized corruption reigns, the burgomaster and the notables await the arrival of an envoy of the tsar charged with inspecting the local administrations
L’événement Festival régional de théâtre amateur Le revizor Cahors a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Cahors Vallée du Lot
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