Cahors

Festival régional de théâtre amateur Le revizor

Place François-Mitterrand Cahors Lot

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 21:00:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Comédie burlesque de Nikolaï Vassilievitch Gogol / 1h20

Nouveau théâtre de Fribourg, Suisse Mise en scène Nicole Michaud

Dans une bourgade russe où règne une corruption institutionnalisée, le bourgmestre et les notables attendent la venue d’un envoyé du tsar chargé d’inspecter les administrations locales

Comédie burlesque de Nikolaï Vassilievitch Gogol / 1h20

Nouveau théâtre de Fribourg, Suisse Mise en scène Nicole Michaud

Dans une bourgade russe où règne une corruption institutionnalisée, le bourgmestre et les notables attendent la venue d’un envoyé du tsar chargé d’inspecter les administrations locales. Prenant un jeune voyageur endetté pour le redouté fonctionnaire, tous le soudoient et se fient à ses caprices grandissants, avant que ne survienne le véritable Revizor. Miroir de la société sous Nicolas 1er ? Satire de l’administration russe ? Comédie de tous les temps et de tous les pays ? Autant d’interrogations qui font la richesse de cette parabole à l’humour corrosif sur la corruption et l’imposture

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Place François-Mitterrand Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 08 49 61 44 theatrecahors@gmail.com

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English :

Burlesque comedy by Nikolai Vasilyevich Gogol / 1h20

New theater of Fribourg, Switzerland Director Nicole Michaud

In a Russian village where institutionalized corruption reigns, the burgomaster and the notables await the arrival of an envoy of the tsar charged with inspecting the local administrations

L’événement Festival régional de théâtre amateur Le revizor Cahors a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Cahors Vallée du Lot