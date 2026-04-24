Festival régional de théâtre amateur Ecole du spectateur Cahors
Festival régional de théâtre amateur Ecole du spectateur Cahors vendredi 15 mai 2026.
Cahors
Festival régional de théâtre amateur Ecole du spectateur
Place François-Mitterrand Cahors Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 22:30:00
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-14 2026-05-15
Jeudi 14 mai Bord de scène après le spectacle La Double Inconstance, animé par le Théâtre d’Aymare et son metteur en scène, Laurent Pérez.
Vendredi 15 mai répétition ouverte au public
Jeudi 14 mai Bord de scène après le spectacle La Double Inconstance, animé par le Théâtre d’Aymare et son metteur en scène, Laurent Pérez.
Vendredi 15 mai répétition ouverte au public. Venez assister à la répétition du spectacle de clôture du festival, Cabaret spontané, par le Collectif Théâtre Du Lot (dirigé par Florian Bénac et Kamel Bénac)
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Place François-Mitterrand Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 08 49 61 44 theatrecahors@gmail.com
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English :
Thursday, May 14: Stage-side after La Double Inconstance, hosted by Théâtre d?Aymare and its director, Laurent Pérez.
Friday May 15: rehearsal open to the public
L’événement Festival régional de théâtre amateur Ecole du spectateur Cahors a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Cahors Vallée du Lot
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