Lot of Saveurs Le grand banquet Cahors

Cahors

Lot of Saveurs Le grand banquet

Allées Fénelon Cahors Lot

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Temps fort incontournable de Lot of Saveurs, le Grand Banquet vous donne rendez-vous le samedi 28 juin dès 20 h sur les allées Fénelon.

Les plus gourmands seront même conviés dès 19h pour un apéritif proposé en amont du repas, en compagnie de la Brasserie Ratz et des membres de Croustilot !

Les vignerons lotois seront également de la partie et vous proposeront, à prix attractif, leurs plus belles cuvées.

Côté ambiance, LaBand’àBen viendra agiter les tablées tout au long du repas et sera suivie du groupe Buzz Brothers pour clore les festivités.

Enfin, chaque convive sera invité à repartir avec l’ensemble des contenants

Temps fort incontournable de Lot of Saveurs, le Grand Banquet vous donne rendez-vous le samedi 28 juin dès 20 h sur les allées Fénelon.

Les plus gourmands seront même conviés dès 19h pour un apéritif proposé en amont du repas, en compagnie de la Brasserie Ratz et des membres de Croustilot !

Les vignerons lotois seront également de la partie et vous proposeront, à prix attractif, leurs plus belles cuvées.

Côté ambiance, LaBand’àBen viendra agiter les tablées tout au long du repas et sera suivie du groupe Buzz Brothers pour clore les festivités.

Enfin, chaque convive sera invité à repartir avec l’ensemble des contenants. Pensez à prendre des sacs et vos couverts !

Alors, prêts à vous régaler ?

Rendez-vous le lundi 1er juin pour l’ouverture de la billetterie à l’office de tourisme Cahors Vallée du Lot et en ligne (accès à la billetterie via le site du festival www.lotofsaveurs.fr)

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Allées Fénelon Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 35 36 38 44 contact@signaturequercy.fr

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English :

An unmissable highlight of Lot of Saveurs, the Grand Banquet will be held on Saturday June 28 from 8pm on the Allées Fénelon.

Gourmets will even be invited from 7pm for an aperitif offered ahead of the meal, in the company of Brasserie Ratz and members of Croustilot!

Lot winegrowers will also be on hand, offering their finest vintages at attractive prices.

As for the atmosphere, LaBand?àBen will be shaking up the tables throughout the meal, followed by the Buzz Brothers band to close out the festivities.

Finally, every guest will be invited to leave with all of the containers

L’événement Lot of Saveurs Le grand banquet Cahors a été mis à jour le 2026-05-12 par OT CVL Saint-Cirq-Lapopie