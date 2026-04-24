Festival régional de théâtre amateur Godot, ou le trouble de l’attente Cahors

Cahors

Festival régional de théâtre amateur Godot, ou le trouble de l’attente

Place François-Mitterrand Cahors Lot

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 14:00:00

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

Cas expérimental inspiré de Samuel Beckett Comédie, théâtre de l’absurde, de Samuel Beckett / 1h

Cie Les Escholiers, Tournefeuille (31) Mise en scène Gaëtan Dutech

Dans un espace hors du temps, quatre femmes vivent confinées dans un centre psychiatrique

Cas expérimental inspiré de Samuel Beckett Comédie, théâtre de l’absurde, de Samuel Beckett / 1h

Cie Les Escholiers, Tournefeuille (31) Mise en scène Gaëtan Dutech

Dans un espace hors du temps, quatre femmes vivent confinées dans un centre psychiatrique. Elles s’appellent Didi, Gogo et plus tard apparaissent Pozzo et Lucky. Jour après jour, elles attendent un certain Godot, un être qu’elles espèrent voir venir, sans jamais vraiment savoir qui il est ni pourquoi elles l’attendent. À travers leurs échanges, ce sont leurs doutes, leurs fragilités et leur rapport à la différence qui se révèlent. Leur perception du réel se brouille, oscillant entre lucidité et imaginaire, solitude et solidarité. L’attente devient une métaphore celle de la quête de sens dans un monde qui ne répond plus. Ces femmes, marginalisées et enfermées, nous renvoient à notre propre humanité — à notre peur de l’inconnu, à notre besoin d’espoir et à notre difficulté à accepter la différence.

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Place François-Mitterrand Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 08 49 61 44 theatrecahors@gmail.com

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English :

Experimental case inspired by Samuel Beckett Comedy, theater of the absurd, by Samuel Beckett / 1h

Cie Les Escholiers, Tournefeuille (31) Director: Gaëtan Dutech

In a timeless space, four women live confined in a psychiatric center

L’événement Festival régional de théâtre amateur Godot, ou le trouble de l’attente Cahors a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Cahors Vallée du Lot