Lot of Saveurs Le concert Cahors
Lot of Saveurs Le concert Cahors dimanche 28 juin 2026.
Cahors
Lot of Saveurs Le concert
Allées Fénelon Cahors Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 22:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Venez swinguer sur les allées Fénelon au rythme des Buzz Brothers !
Venez swinguer sur les allées Fénelon au rythme des Buzz Brothers !
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Allées Fénelon Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 53 20 65
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English :
Come swing along the Allées Fénelon to the rhythm of the Buzz Brothers!
L’événement Lot of Saveurs Le concert Cahors a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Cahors Vallée du Lot
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