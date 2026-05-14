Cahors

Lot of Saveurs Le concert

Allées Fénelon Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 22:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Venez swinguer sur les allées Fénelon au rythme des Buzz Brothers !

Venez swinguer sur les allées Fénelon au rythme des Buzz Brothers !

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Allées Fénelon Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 53 20 65

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English :

Come swing along the Allées Fénelon to the rhythm of the Buzz Brothers!

L’événement Lot of Saveurs Le concert Cahors a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Cahors Vallée du Lot