Cahors

Lot of Saveurs Le brunch des artisans du goût lotois

Cahors Lot

Tarif : 30 – 30 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 12:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Après le Grand Banquet de la veille, les festivités se poursuivent de l’autre côté des allées Fénelon

Après le Grand Banquet de la veille, les festivités se poursuivent de l’autre côté des allées Fénelon. Sur les grandes esplanades vertes, à l’ombre des arbres, petits et grands gourmands sont invités à s’attabler pour le désormais traditionnel (et très plébiscité) brunch des Artisans du goût lotois ! Accompagnés des vignerons de l’UIVCCL, ces derniers vous emmèneront au cœur d’une farandole de saveurs, à déguster dans une ambiance détente et conviviale accompagnée en musique par Claire Aberlenc. Venez découvrir le savoir-faire de ces artisans du bien manger et déguster leurs gourmandises au travers des différents pôles. En plus, étant victime de son succès, le repas a augmenté cette année sa jauge. Plus aucune excuse pour le louper !

Au menu :

· Mini galétous à la truite fumée du Lot et ses touches d’aneth

· Tartine lotoise de canard au Croustilot

· Croq’Cocotte au rocamadour et miel safrané

· Velouté de melon du Quercy

· Jambon à la coupe et pan con tomate au Croustilot

· Planchas gourmandes (noix de veau en marinade, aiguillettes de canard au piment d’Espelette, filet mignon de porc du sud-ouest…), ratatouille quercynoise et pommes de terre à la graisse de canard

· Dessert surprise !

· Bar à boissons chaudes et jus de fruits frais réalisés minute

· Corner vin en présence de producteurs

Tarif unique 30 €

Réservation auprès de l’Office de tourisme de Cahors Vallée du Lot (05 65 53 20 65 sous réserve de places disponibles) ou sur www.lotofsaveurs.fr – Ouverture de la billetterie le 01 juin.

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Cahors 46000 Lot Occitanie

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English :

After the Grand Banquet the day before, the festivities continue on the other side of the Allées Fénelon

L’événement Lot of Saveurs Le brunch des artisans du goût lotois Cahors a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Cahors Vallée du Lot