Cabaret Clown à la MJC de Cahors Cahors
Cabaret Clown à la MJC de Cahors Cahors samedi 27 juin 2026.
Cahors
Cabaret Clown à la MJC de Cahors
26 Place Claude Rousseau Cahors Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Venez découvrir des "tronches" de vie, dans la joie et la folie, pour les grands et les petits !
Venez découvrir des "tronches" de vie, dans la joie et la folie, pour les grands et les petits !
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26 Place Claude Rousseau Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 22 62 62 contact@mjc-cahors.fr
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English :
Come and discover "tronches" of life, in joy and madness, for young and old alike!
L’événement Cabaret Clown à la MJC de Cahors Cahors a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Cahors Vallée du Lot
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