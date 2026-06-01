Cahors

Cabaret Clown à la MJC de Cahors

26 Place Claude Rousseau Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Venez découvrir des "tronches" de vie, dans la joie et la folie, pour les grands et les petits !

Venez découvrir des "tronches" de vie, dans la joie et la folie, pour les grands et les petits !

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26 Place Claude Rousseau Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 22 62 62 contact@mjc-cahors.fr

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English :

Come and discover "tronches" of life, in joy and madness, for young and old alike!

L’événement Cabaret Clown à la MJC de Cahors Cahors a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Cahors Vallée du Lot