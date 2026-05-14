Lot of Saveurs Le boulevard des saveurs Cahors
Lot of Saveurs Le boulevard des saveurs Cahors samedi 27 juin 2026.
Cahors
Lot of Saveurs Le boulevard des saveurs
Cahors Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Les restaurants cadurciens propagent la fête dans toute la ville
Les restaurants cadurciens propagent la fête dans toute la ville. A l’occasion du Grand Banquet, ces derniers serviront un menu Lot of Saveurs, semblable à celui du banquet. Ils empiéteront exceptionnellement sur les trottoirs et allées pour ce faire.
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Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 22 09 90
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English :
Cadurian restaurants spread festivities throughout the town
L’événement Lot of Saveurs Le boulevard des saveurs Cahors a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Cahors Vallée du Lot
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