Cahors

Lot of Saveurs Le boulevard des saveurs

Cahors Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Les restaurants cadurciens propagent la fête dans toute la ville

Les restaurants cadurciens propagent la fête dans toute la ville. A l’occasion du Grand Banquet, ces derniers serviront un menu Lot of Saveurs, semblable à celui du banquet. Ils empiéteront exceptionnellement sur les trottoirs et allées pour ce faire.

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Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 22 09 90

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English :

Cadurian restaurants spread festivities throughout the town

L’événement Lot of Saveurs Le boulevard des saveurs Cahors a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Cahors Vallée du Lot