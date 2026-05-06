Cahors

Mémoires Lotoises d’Indochine 1946-1954 80 ans

Rue Pierre Mendès France Cahors Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-08

Date(s) :

2026-06-05

A la veille de fêter le 80éme anniversaire du début de la Guerre d'Indochine (1946 1954) les Lotois veulent se souvenir

A la veille de fêter le 80éme anniversaire du début de la Guerre d'Indochine (1946 1954) les Lotois veulent se souvenir. Ils rendront en particulier hommage à leurs frères morts au combat durant cette guerre lors du week-end du 5 au 8 à l'invitation de l'ALACTE (association lotoise des anciens combattants sur territoires extérieurs. A cette occasion de nombreuses activités seront organisées permettant de faire vivre la mémoire et de mieux comprendre cette période de notre histoire : cérémonies, hommages, expositions, conférences, tables-rondes et inauguration d’une stèle.

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Rue Pierre Mendès France Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 65 94 06 82

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English :

On the eve of the 80th anniversary of the start of the Indochina War (1946 1954), the people of Lot want to remember

L’événement Mémoires Lotoises d’Indochine 1946-1954 80 ans Cahors a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Cahors Vallée du Lot